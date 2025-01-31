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В Чувашии пенсионерке выплатят 30 тыс. руб. компенсации после нападения собаки

70-летняя местная жительница получит компенсацию в размере 30 тыс. руб. от администрации Чебоксарского округа после того, как стала жертвой нападения бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По результатам прокурорской проверки было установлено, что 1 ноября 2024 года в поселке Новое Атлашево возле одного из домов на улице Молодежная на пенсионерку напала бездомная собака, укусив ее за ногу. В результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с администрации Чебоксарского района компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил.

Артём Дергунов

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