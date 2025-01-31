В Чувашии за пять лет построили и отремонтировали 291 медицинский объект

В Чувашии за последние пять лет построили и отремонтировали 291 медицинский объект. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем послании Госсовету республики.

Из всех объектов 207 возведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», остальные 84 — за счет республиканского бюджета.

В сфере образования построено 9 новых школ. Капитальный ремонт проведен в 111 школах, 38 детских садах, 3 техникумах и 94 школьных спортзалах.

В спортивной инфраструктуре появилось 98 новых объектов, включая стадион «Волга». Продолжается строительство Центра водных видов спорта, завершаются работы на лыжероллерной трассе и в крытом футбольном манеже.

В сфере культуры модернизировано 452 объекта. В том числе построено 35 новых домов культуры в рамках национального проекта «Культура», региональной программы и инициативного бюджетирования.

Анар Зейналов