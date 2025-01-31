Глава самарского минпромторга избавился от приставки «врио»

Денис Гурков официально назначен на должность министра промышленности и торговли Самарской области. С ноября 2024 года он возглавлял ведомство в статусе временно исполняющего обязанности. Информация размещена на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

До этого Денис Гурков возглавлял ряд предприятий в Башкирии. Затем его назначили заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций республики.

После работы в Башкирии Денис Гурков занял пост министра промышленности и торговли Карелии. Оттуда он перешел в Самарскую область.

Георгий Портнов