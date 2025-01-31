В Тольятти жители недовольны возможным переносом ярмарки с Центральной площади к ТЦ «Апельсин»

Сегодня в городской администрации состоялась встреча группы жильцов дома по ул. Мира, 123 с заместителем главы Тольятти Григорием Гильгулиным. Темой для разговора стал возможный перенос ярмарки с Центральной площади к указанному дому, рядом с ТЦ «Апельсин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов, жильцов дома волнует перспектива притока автотранспорта на прилегающие улицы, грязь и возможная вырубка аллеи вдоль улицы Мира. Кроме того, есть сомнения и по поводу соблюдения санитарных норм. В случае реализации предложенного варианта расстояние от ярмарки до фасада жилого дома составит всего 26 метров.

«Торговцы начинают свою работу с 4-5 утра. На площадку начинают заезжать машины с товаром, выхлопные газы и запахи будут идти в окна жильцам»,— добавил господин Гусейнов.

В ходе состоявшегося сегодня обсуждения позиция жителей не изменилась. В итоге работники администрации пообещали еще раз рассмотреть вариант размещения ярмарки на участке бывшего рынка «Поле чудес».

Как сообщалось ранее, во время первого визита в Тольятти тогда еще врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Центральную площадь и остался недоволен расположенной там ярмаркой. Он заявил теперь уже бывшему главе Тольятти Николаю Ренцу, что регион готов финансово помочь привести Центральную площадь в порядок, и поручил представить соответствующие предложения.

Алексей Алексеев