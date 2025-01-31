На дне у пирса в Витязево для сбора мазута расстелили полипропиленовую сеть

На дне у пирса в анапском селе Витязево над лежащими фрагментами нефтепродуктов расстелили полипропиленовые сети, с помощью которых берег защищают от повторных выбросов мазута. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, сеть придавили грузом, чтобы она начала впитывать нефтепродукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Сеть расстелили на дно 30 января. Ее оставили на сутки как дополнительный способ собрать мазут со дна.

Начальник водолазной службы, старший водолазный специалист специального отряда ГУ МЧС по Крыму Андрей Лязин отметил, что в начале работ слой мазута на дне был толщиной 3 см. По его словам, по мере продвижения в сторону берега толщина увеличивается. Это значит, что и сроки работ будут увеличиваться, пояснил водолаз.

«Сегодня уже совершено три спуска. Погода достаточно хорошая — позволяет работать, волнения нет. Комфортно работаем»,— отметил Андрей Лязин.

Татьяна Ручкина