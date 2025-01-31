30 января на дорогах Казани в 5 ДТП пострадало 6 человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано пять ДТП, в которых пострадали 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Наезд на препятствие из-за нарушения скоростного режима. Столкновение по причине нарушения дистанции. Столкновение при повороте налево: один автомобиль не уступил дорогу другому, который следовал со встречного направления. Наезд на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Падение пассажира в общественном транспорте во время резкого торможения.

Всего за сутки поступило 150 сообщений о ДТП, из которых 25 — с материальным ущербом. Кроме этого, были задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще четверо — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено 3 человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов