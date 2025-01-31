Первую процедуру окрашивания пшеницы для экспорта провели в Ленобласти

В порту Высоцкий в Ленобласти провели первую процедуру колорирования пшеницы для экспорта в ряд стран, в том числе Саудовскую Аравию и Марокко, сообщает Россельхознадзор.

Услуги окрашивания зерна оказывает ФГБУ ЦОК АПК.

Известно, что каждое государство предъявляет свои требования к внешнему виду и качеству продукции. Чаще всего окрашивание необходимо для идентификации зерна, предназначенного на кормовые цели.

Для Марокко, например, использовали краситель зеленого цвета Е–142. Он натурального происхождения и соответствует все стандартам безопасности.

Ранее «Ъ» сообщал, что четыре партии импортного арахиса их Китая, Бразилии и Индии весом 336 тонн не пустили в морской порт Петербурга.

Андрей Маркелов