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«Единая Россия» приостановила членство свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова

Президиум регионального политического совета «Единой России» приостановил членство в партии бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе объединения. Ранее, спустя 11 дней после отставки чиновника, Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-главу ведомства по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 27 января, защита Николая Смирнова обжаловала его арест.

Николай Смирнов возглавлял министерство с ноября 2011 года. Близкий к правительству региона Telegram-канал «Не для протокола» сообщал о переходе чиновника в АО «Облкоммунэнерго», однако после его задержания в компании «Ъ-Урал» официально заявили, что господин Смирнов у них «никогда не был трудоустроен». В суде экс-министр сообщил, что на момент задержания он работал советником директора строительной компании «Брусника».

До ареста Николая Смирнова силовики задержали по подозрению во взяточничестве заместителя министра Андрея Кислицына, а затем подал в отставку первый заместитель Игорь Чикризов, к которому тоже проявили интерес органы внутренних дел.

Василий Алексеев

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