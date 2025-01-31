В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, один человек погиб, два пострадали

На автодороге Оренбург — Орск на 192 км рядом с селом Кидрясово произошло ДТП. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным ведомства, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны Оренбурга в сторону Орска. Он выехал на встречную полосу в месте, где выезд был запрещен. В результате произошло лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Киа», которым управлял 44-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Лада Гранты» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира автомобиля «Киа» доставлены в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева