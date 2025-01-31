46% жителей Казани удается совмещать профессиональную деятельность и личную жизнь. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob с 18 по 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти половина казанцев нашли баланс между работой и личной жизнью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Почти половина казанцев нашли баланс между работой и личной жизнью

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В то же время 41% казанцев отдают предпочтение работе, а 6% — больше времени уделяют личной жизни.

Кроме того, каждый второй горожанин в возрасте до 35 лет успешно совмещает работу и личные дела. Жителям старше 35 лет это удается реже. Особенно много времени работе уделяют горожане в возрасте 35–45 лет (49%) и те, чей ежемесячный доход превышает 100 тыс. руб. (47%).

Некоторые участники опроса предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для улучшения баланса между работой и личной жизнью. Другие отметили, что при наличии любимого дела проблема поиска баланса решается сама собой.

Ранее сообщалось, что большинство казанцев предпочитают брать отпуск в июле.

Анар Зейналов