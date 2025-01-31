Силовые структуры Севастополя проводят масштабную тренировку

Подразделения территориальной обороны СГУП «Отряд Севастополь» и «БАРС-Севастополь» Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры проводят масштабную комплексную тренировку. Плановые учения организованы для отработки противодействия проникновению диверсионных групп противника по поручению губернатора региона Михаила Развожаева, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Учения будут идти в течение дня с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться силовыми структурами. Мероприятия запланированы в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, береговой линии Северной стороны и Балаклавы.

«Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте! <…> Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации»,— написал губернатор.

Татьяна Ручкина