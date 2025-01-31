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В поселке Ростовской области реконструируют дорогу за 175 млн рублей

В поселке Соколово-Кундрюческий в 2025 году начнется реконструкция автомобильной дороги. На проект выделено 175,1 млн руб., сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Завершить проект по обновлению дороги на ул.Лаптевый и ул.Антипова планируется в 2026 году. Также весной текущего года в населенном пункте поставят автобусные остановки.

«Данный вопрос буду контролировать, чтобы запрос граждан был удовлетворен в полной мере», — подчеркнула Алена Беликова.

Ева Китаева

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