В поселке Ростовской области реконструируют дорогу за 175 млн рублей
В поселке Соколово-Кундрюческий в 2025 году начнется реконструкция автомобильной дороги. На проект выделено 175,1 млн руб., сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем Telegram-канале.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Завершить проект по обновлению дороги на ул.Лаптевый и ул.Антипова планируется в 2026 году. Также весной текущего года в населенном пункте поставят автобусные остановки.
«Данный вопрос буду контролировать, чтобы запрос граждан был удовлетворен в полной мере», — подчеркнула Алена Беликова.