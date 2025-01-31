Глава Прикамья обсудил с вице-премьером РФ развитие нефтегазовой и машиностроительной отрасли в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком развитие нефтегазовых предприятий и машиностроительной отрасли региона в рамках импортозамещения.

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«Рассказал о производстве высокотехнологичного нефтегазового оборудования в Пермском крае,— написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.— В частности, о разработках компаний “ИНГК-Промтех”, “Новомет”, “ЭРИС”, Пермского НОЦ мирового уровня “Рациональное недропользование”. Они активно участвуют в региональной и федеральной промкооперации, реализуют инвестпроекты и налаживают деловые связи с дружественными странами — Узбекистаном, Индией, Индонезией».

В ходе встречи с Александром Новаком глава Прикамья рассказал о развитии международного сотрудничества региона, в частности с Узбекистаном. Пермский край стал первым субъектом РФ, разрабатывающим дорожную карту с Министерством энергетики Республики Узбекистан по развитию промышленной кооперации, в том числе в сфере топливно-энергетического комплекса.