DOGMA открыла продажи в жилом комплексе DOGMA ЮККИ в Ленобласти

Федеральная компания DOGMA открыла продажи в новом жилом комплексе DOGMA ЮККИ.

Проект возводится в живописной местности Всеволожского района Ленинградской области, отличающейся развитой социальной инфраструктурой. DOGMA ЮККИ гармонично сочетает комфорт загородной жизни рядом с природой и мобильность за счет удобного съезда с кольцевой автодороги, которая позволяет быстро добраться до любой точки города.

В рамках первой очереди, где стартовали продажи, будет возведен двенадцатиэтажный жилой корпус на 1068 квартир, а также два наземных многоуровневых паркинга на 422 машино-места. В жилом комплексе реализована концепция безбарьерной среды со входами на уровне земли, продуманы функциональные и стильные МОПы. Минимальная стоимость квадратного метра в первом корпусе составляет 145 тыс. рублей. Всего проектом DOGMA ЮККИ предусмотрено строительство трех очередей, которые включают пять жилых корпусов, 4 паркинга, а также детский сад на 150 мест. Все объекты будут объединены единой архитектурной концепцией.

В DOGMA ЮККИ все продумано не только для комфортной жизни, но и интересного досуга. Во дворах для малышей предусмотрены игровые зоны с сенсорными и тактильными элементами, которые позволяют познавать мир через игру. Даже в обычных песочницах дети могут попробовать себя в роли археолога. Для ребят постарше предусмотрены батуты, велодорожки и лазательные комплексы, где можно тренировать координацию движения и равновесие. Молодые мамы и люди серебряного возраста оценят пешеходные маршруты, а ценители активного отдыха могут использовать уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Зоны отдыха, детские и спортивные площадки выполнены из натуральных материалов, чтобы подчеркнуть уникальную атмосферу местности, ее связь с природой.

Красивые северные пейзажи Ленинградской области нашли свое отражение в озеленении проекта, которое включает хвойные и лиственные деревья, а также кустарники всесезонной декоративности, которые будут наполнять дворовое пространство яркими красками круглый год.

Жилой комплекс строится в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко от объекта расположены поликлиника, школа, 4 детских сада, бассейн. В 10 минутах езды от квартала находятся спортивная школа Олимпийского резерва по лыжным видам спорта, школа A-tennis, крупный торговый центр «Мега» с гипермаркетом «Ашан», разнообразными магазинами и ресторанами, а также строительный гипермаркет «Максидом». Коммерческая инфраструктура запланирована и на первых этажах жилого комплекса, которая будет включать магазины, пекарни и другие объекты необходимые для комфортного проживания.

Проект возводится по монолитной технологии домостроения. На строительной площадке DOGMA ЮККИ уже ведутся работы. Ввод в эксплуатацию первого корпуса запланирован на 4 квартал 2027 года.

Застройщик ЖК DOGMA ЮККИ — ООО СЗ ДОГМА-7, проектная декларация на сайте нашдом.рф

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https://1dogma.ru/