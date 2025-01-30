Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Симферополе зафиксировали температурный рекорд для 29 января

Температура воздуха в Симферополе 29 января достигла +15,6°C, что стало историческим максимумом за весь период наблюдений с 1916 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Новый рекорд превысил на 0,2°C предыдущий, который был установлен в 1936 году.

По данным синоптиков, в Крыму в последние дни января сохранится сухая и теплая погода. Местами прогнозируют туман.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...