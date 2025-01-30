В Симферополе зафиксировали температурный рекорд для 29 января
Температура воздуха в Симферополе 29 января достигла +15,6°C, что стало историческим максимумом за весь период наблюдений с 1916 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Новый рекорд превысил на 0,2°C предыдущий, который был установлен в 1936 году.
По данным синоптиков, в Крыму в последние дни января сохранится сухая и теплая погода. Местами прогнозируют туман.