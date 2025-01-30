СЖД перевезла 7,3 млн тонн грузов для малого и среднего бизнеса в 2024 году

СЖД обеспечила погрузку и перевозку 7,3 млн тонн грузов предприятий малого и среднего бизнеса в 2024 году. Это лесные грузы, металлоконструкции, сборные строительные грузы, сухое молоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Более 450 малых и средних предприятий отправляют грузы со станций Северной магистрали. С ними железнодорожники проводят индивидуальную работу для подбора оптимальных логистических решений.

Объем перевозок по СЖД для малых и средних предприятий вырос за прошедший год на 2,3%. Увеличена и доля таких перевозок в общем объеме погрузки магистрали, по итогам 2024 года она составила 13,5%.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога