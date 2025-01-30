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Избивавший лежачих пациентов медбрат заинтересовал Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил главе петербургского управления ведомства Олегу Бобкову проверить инцидент с медбратом в одной из городских больниц, сообщает пресс-служба Следственного комитета 30 января.

На видео, появившемся в соцсетях, запечатлено, как работник медицинского учреждения оскорбляет, а затем избивает лежачих пациентов. По факту случившегося планируют возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно данным портала 78.ru, события ролика происходили в неврологическом отделении горбольницы №26. Подозреваемый в избиении больных работает в учреждении с 2000 года, ранее на него жалоб не поступало. После служебной проверки 29 января мужчину уволили.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Быстрыкин возмутился уборкой наледи в Петербурге после очередных травм жителей. Отметим, что с начала зимнего сезона от сосулек и гололеда пострадали более тысячи горожан.

Андрей Маркелов

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