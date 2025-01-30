Шольц счел плохим знаком для ФРГ одобрение парламентом проверок на границе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал плохим знаком для парламента и страны в целом принятие в Бундестаге плана оппозиции по ужесточению миграционной политики, за который в том числе проголосовали депутаты из крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, ему понадобится время, чтобы осмыслить произошедшее.

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Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Олаф Шольц

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

«Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента, а также для нашей страны»,— написал господин Шольц в соцсети X.

29 января за инициативу оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проголосовали 348 депутатов (включая депутатов от АдГ, несмотря на разногласия партий), 345 — против. План предполагает в том числе постоянный пограничный контроль на границах Германии, депортацию нелегалов, запрет на въезд мигрантов без действительных документов (даже при наличии статуса защиты).

Об этой инициативе кандидат в канцлеры Германии от лидирующего в опросах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил 23 января, отреагировав на инцидент в немецком Ашаффенбурге, где 28-летний выходец из Афганистана напал с ножом на группу детей. Правила ЕС, согласно которым получение убежища является основополагающим правом человека, политик назвал «дисфункциональным».

Лусине Баласян