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Эрмитаж вновь работает в штатном режиме

Государственный Эрмитаж вновь работает в обычном режиме после анонимного сообщения «с угрозой режиму безопасности». По итогам проверки подозрительных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба музея.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Вход в Главный музейный комплекс через главные ворота Зимнего дворца возобновлен. Эрмитаж работает в штатном режиме»,— написали в Telegram-канале музея.

Ранее в Эрмитаже заявили, что вход в Зимний дворец временно закрыт в связи с угрозой безопасности. Экспозиционные залы и служебные помещения проверялись Росгвардией.

Дарья Астанина

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