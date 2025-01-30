Риелторы: цены на частные дома в Сочи существенно упали за 2024 год

За минувший год цены на индивидуальные домовладения в Сочи упали на 44,6%, по итогам декабря средняя стоимость частных домов на курорте, выставленных на продажу, составила 32,2 млн руб. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на данные агентства «Оникс-Недвижимость».

В начале 2024 года средняя цена частного дома в Сочи составляла 58,1 млн руб. Однако заметное падение началось в конце зимы: в феврале дома предлагались, в среднем, за 45 млн руб., а в марте их стоимость упала до 36,7 млн руб. По итогам года средняя стоимость объекта в сегменте сократилась на 42,2%, или 23,5 млн руб.

Аналитики агентства связывают динамику с общей коррекцией цен и изменением структуры спроса.

По информации риелторов, в Сочи продается 2,9 тыс. объектов со статусом ИЖС, предназначенных для постоянного проживания.

Михаил Волкодав