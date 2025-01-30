В Агрызском районе Татарстана полиция задержала жителя Ижевска, подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковской карты во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане жителя Ижевска задержали по подозрению в краже 330 тысяч рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Татарстане жителя Ижевска задержали по подозрению в краже 330 тысяч рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемый познакомился с жителем Агрыза через общих друзей. Во время совместного распития спиртных напитков, когда хозяин квартиры уснул, гость воспользовался его телефоном и через мобильный банк перевел на свой счет 330 тыс. руб. Потерпевший обнаружил пропажу только через несколько дней, когда пытался оплатить покупку кухонного гарнитура.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Казани по обвинению в мошенничестве на сумму более 27,9 млн руб. предстанет перед судом уроженец Удмуртии.

Анар Зейналов