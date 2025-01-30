Стало известно, когда начнется интеграция ВТБ и Почта Банка

До 5 млн клиентов Почта Банка перейдут в ВТБ в 2026 году. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания.

Сообщается, что в феврале финансовые услуги ВТБ появятся в первых 20 отделениях Почта Банка, а до конца марта — во всех остальных. Это станет первым этапом интеграции двух крупных российских банков.

«Наши технологии, продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания станут доступны даже в самых маленьких городах с населением менее 50 тыс. человек. В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года»,— сказал Георгий Горшков.