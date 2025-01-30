Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стало известно, когда начнется интеграция ВТБ и Почта Банка

До 5 млн клиентов Почта Банка перейдут в ВТБ в 2026 году. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

План интеграции предполагает переход всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания.

Сообщается, что в феврале финансовые услуги ВТБ появятся в первых 20 отделениях Почта Банка, а до конца марта — во всех остальных. Это станет первым этапом интеграции двух крупных российских банков.

«Наши технологии, продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания станут доступны даже в самых маленьких городах с населением менее 50 тыс. человек. В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года»,— сказал Георгий Горшков.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...