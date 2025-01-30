В Адыгее задержали напавшего на полицейских в Краснодаре 1,5 года назад

В Адыгее задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в июле 2023 года. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

В ночь на 29 июля 2023 года в районе временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре трое сотрудников ДПС обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 21074», который остановился на проезжей части и создал препятствие для других машин. Водитель, которому было на тот момент 24 года, сообщил, что у него нет прав. Полицейские попросили молодого человека пройти на пост полиции для дальнейших разбирательств. В ответ на это водитель и два его пассажира 19 и 22 лет применили насилие в отношении инспектора ДПС и двух других полицейских.

После драки одному из нападавших удалось выбежать из помещения поста полиции и скрыться, второго задержали сразу. Позже сбежавшего нашли оперативные службы. Им в октябре 2023 года назначили по полгода лишения свободы в колонии-поселении.

Третий скрылся, его объявили в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Теперь его задержали. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

В отношении водителя автомобиля и одного из пассажиров ранее судом вынесен обвинительный приговор.

Татьяна Ручкина