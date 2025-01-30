Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее задержали напавшего на полицейских в Краснодаре 1,5 года назад

В Адыгее задержали подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в июле 2023 года. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

В ночь на 29 июля 2023 года в районе временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре трое сотрудников ДПС обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 21074», который остановился на проезжей части и создал препятствие для других машин. Водитель, которому было на тот момент 24 года, сообщил, что у него нет прав. Полицейские попросили молодого человека пройти на пост полиции для дальнейших разбирательств. В ответ на это водитель и два его пассажира 19 и 22 лет применили насилие в отношении инспектора ДПС и двух других полицейских.

После драки одному из нападавших удалось выбежать из помещения поста полиции и скрыться, второго задержали сразу. Позже сбежавшего нашли оперативные службы. Им в октябре 2023 года назначили по полгода лишения свободы в колонии-поселении.

Третий скрылся, его объявили в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Теперь его задержали. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу. Следователи собирают и закрепляют доказательства.

В отношении водителя автомобиля и одного из пассажиров ранее судом вынесен обвинительный приговор.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...