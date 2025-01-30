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В Орске с работодателя взыскали компенсацию в связи со смертью работника

Советский районный суд взыскал с работодателя 250 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за смерть работника. Деньги взысканы в пользу дочери погибшей. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, в январе прошлого года кассир торгового зала выносила товар со склада и упала. В результате несчастного случая она получила травмы, несовместимые с жизнью. Предприниматель не разработал мероприятия по снижению и исключению персональных рисков, а также не учел возможность падения работника с высоты собственного роста.

Ответчик попытался оспорить судебный акт, Оренбургский областной суд оставил доводы апелляционной жалобы без удовлетворения.

Руфия Кутляева

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