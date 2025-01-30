В Оренбуржье горела животноводческая ферма на площади 1020 квадратных метров

В понедельник, 27 января, произошел пожар на животноводческой ферме в Кваркенском районе. Площадь пожара составила 1020 кв. м. в огне погибло 40 овец и 50 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, предварительно установлено, что хозяин фермы оставил затопленную печь без присмотра, вблизи находились горючие материалы. К ликвидации привлекли 5 единиц техники и 10 пожарных МЧС России.

Руфия Кутляева