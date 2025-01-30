В Татарстане направят 120 млн руб. на проект «Производительность труда»

В 2025 году в Татарстане выделят 120,8 млн руб. на реализацию федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Проект является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За его реализацию отвечает Региональный центр компетенций, созданный на базе Центра энергоресурсоэффективных технологий РТ.

Планируется, что в 2025 году в Татарстане будет выделено 59,6 млрд руб. на реализацию 12 национальных проектов.

Анар Зейналов