В 2024 году жители Татарстана оформили 1,72 млн кредитов на общую сумму 518,01 млрд руб., что на 19% меньше показателей 2023 года. Это следует из данных, опубликованных Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 19% снизился объем выданных кредитов за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Татарстане на 19% снизился объем выданных кредитов за год

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ОКБ, Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам кредитования. Республика заняла пятое место после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

За год количество выданных кредитов в регионе сократилось на 9% — с 1,89 млн до 1,72 млн. В денежном выражении объем кредитования снизился на 19% — с 640,94 млрд до 518,01 млрд руб.

В Чувашии также наблюдается спад кредитной активности. Жители республики оформили 500 тыс. кредитов на сумму 113,74 млрд руб. По сравнению с 2023 годом количество займов сократилось на 12%, а их общий объем — на 22%.

В целом по стране в 2024 году банки выдали 62,92 млн кредитов на 16,01 трлн руб., что на 21% меньше, чем годом ранее.

Ранее ОКБ сообщало, что Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по объему выданных ипотек в декабре 2024 года.

Анар Зейналов