Приезжую осудили на 9 лет за попытку сбыть крупную партию наркотиков в Сочи

Центральный районный суд Сочи вынес приговор 26-летней жительнице Магнитогорска, признанной виновной по ч. 3 ст. 30 п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах). Прокурор поддержал обвинение по уголовному делу, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе судебного разбирательства правоохранительные органы установили, что фигурантка дела, выполняя роль курьера, получила и фасовала 280,95 граммов мефедрона, планируя разместить запрещенное вещество в тайниках на территории города. Однако ее действия пресекли до завершения преступного замысла.

Суд, учитывая все обстоятельства дела и признание вины подсудимой, назначил 26-летней жительнице Магнитогорска наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинца осудили на 14 лет за покушение на сбыт наркотиков. Обвиняемый измельчил, высушил части растений и получил в итоге почти 4 кг марихуаны.

Мария Удовик