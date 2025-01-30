Прокуратура ХМАО заинтересовалась незаконным речным такси в поселке Приобье

В поселке Приобье Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) транспортная прокуратура инициировала прекращение деятельности незаконного речного такси, которое организовал местный житель, сообщили в пресс-службе уральского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Проверка показала, что в декабре 2024 года 38-летний местный житель без лицензии перевозил пассажиров за деньги на своем маломерном судне по реке Обь до поселка Октябрьский (ХМАО-Югра). Водитель не имел удостоверения на право управления, а судно не было зарегистрировано.

За нарушения виновник привлечен к административной ответственности и оштрафован на 75 тыс. руб. по ст.14.1.2 и ст.11.8 КоАП РФ за предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии и нарушение правил эксплуатации судов. Кроме того, прокурор подал в суд исковое заявление с требованием запретить нарушителю предпринимательскую деятельность до получения лицензии. Требования прокурора находятся на рассмотрении суда.

Ирина Пичурина