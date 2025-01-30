ФК «Урал» объявил об уходе защитника Матвея Бардачева

Защитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Матвей Бардачев покидает клуб, сообщили в пресс-службе ФК «Урал». Спортсмен был арендован у «Зенита» в августе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Бардачев

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Матвей Бардачев

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«За полгода в нашей команде он шесть раз выходил на поле в первенстве и Кубке страны. Желаем молодому защитнику крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!»,— сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад ФК «Урал» покинул румынский нападающий Эрик Бикфалви. Клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по взаимной договоренности.

Ирина Пичурина