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обновлено 08:37

В Прикамье почти на 10% увеличат размеры социальных выплат

В Пермском крае проиндексируют меры социальной поддержки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«На 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия,— написал глава региона.— Среди них: денежные выплаты, которые получают жители, работавшие в тылу во время Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, нуждающиеся в поддержке, супруги участников СВО за рождение ребенка. Меры поддержки для отдельных категорий учащихся: обеспечение бесплатным питанием, школьной формой и оплатой проезда».

С 1 апреля 2025 года на 9,5% будет также проиндексирован фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указанные категории. «Сотрудники, которые напрямую не занимаются, например, педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Это могут быть работники административных отделов, юристы, экономисты, инженеры и специалисты, обеспечивающие работу бюджетных учреждений»,— рассказал губернатор Прикамья.

Краевому минфину поручено определить источники финансирования и организовать работу по внесению изменений в бюджет на 2025 год. Законопроект об индексации мер социальной поддержки будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании краевого парламента.

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