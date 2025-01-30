Александр Скрябин взял на контроль случай с выпавшей из автобуса ростовчанкой

И. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин поручил провести проверку по факту падения из автобуса жительницы города. Об этом сообщаает чиновник в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 29 января на пр. Стачки в автобусе №88. Пострадавшая была доставлена работниками скорой помощи в БСМП-2, где получила медицинскую помощь.

«МУП РТК поставил задачу оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками. Поручил провести проверку, разобраться в ситуации и доложить о результатах», — написал Александр Скрябин.

Ева Китаева