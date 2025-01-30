Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Скрябин взял на контроль случай с выпавшей из автобуса ростовчанкой

И. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин поручил провести проверку по факту падения из автобуса жительницы города. Об этом сообщаает чиновник в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 29 января на пр. Стачки в автобусе №88. Пострадавшая была доставлена работниками скорой помощи в БСМП-2, где получила медицинскую помощь.

«МУП РТК поставил задачу оказать всю необходимую медицинскую помощь и находиться на связи с родственниками. Поручил провести проверку, разобраться в ситуации и доложить о результатах», — написал Александр Скрябин.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...