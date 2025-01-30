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Пермяк, пытавшийся отправить в США части автомата Калашникова, получил условный срок

Щербинский суд Москвы признал жителя Перми виновным в контрабанде огнестрельного оружия и приговорил к условному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

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Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

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Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Фото: УФСБ по Пермскому краю

Ранее сотрудники УФСБ и Пермской таможни выявили и пресекли попытку отправки из Перми в США составных частей автомата и ручного пулемета Калашникова. Отделом дознания Пермской таможни в отношении пермяка, пытавшегося совершить это преступление, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

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