Пермяк, пытавшийся отправить в США части автомата Калашникова, получил условный срок
Щербинский суд Москвы признал жителя Перми виновным в контрабанде огнестрельного оружия и приговорил к условному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
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Ранее сотрудники УФСБ и Пермской таможни выявили и пресекли попытку отправки из Перми в США составных частей автомата и ручного пулемета Калашникова. Отделом дознания Пермской таможни в отношении пермяка, пытавшегося совершить это преступление, было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.