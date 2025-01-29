Рособрнадзор продлил на 2025 год сдачу ЕГЭ по желанию в новых регионах

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2025 году учащиеся 11-х классов в новых регионах снова будут сдавать ЕГЭ по желанию. Такая возможность у выпускников есть с 2023 года. В декабре 2022-го в Рособрнадзоре предполагали, что переходный период для учеников в новых регионах продлится до 2026 года.

По словам господина Музаева, число желающих сдать ЕГЭ «неуклонно растет». В 2023 году в ЕГЭ приняли участие 874 человека, в 2024 году — 2615 человек. В 2025 году сдавать ЕГЭ намерены более 3 тыс. выпускников. В ДНР будут открыты 22 пункта проведения экзамена, в ЛНР — 53, в Запорожской области — 4, в Херсонской — 1.

Выпускники девятых классов пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме промежуточных аттестаций, ОГЭ им сдавать не придется. В 2024 году в новых регионах во всероссийской проверочной работе участвовали 133 013 обучающихся из 1007 школ, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

Полина Мотызлевская