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В селе Шоршелы Чувашии отремонтируют амбулаторию за 21 млн рублей

В селе Шоршелы Чувашской Республики проведут капитальный ремонт здания врачебной амбулатории. Начальная стоимость контракта составляет более 21 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках ремонта в здании на улице 30 лет Победы, д. 12, заменят системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения.

Также будут обновлены сети связи, выполнены наружные работы по водоотведению и проведена модернизация архитектурных решений.

Основные работы планируется завершить к 1 сентября 2025 года. Заказчиком выступает КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

Анар Зейналов

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