После смены власти в Сирию из Турции вернулись более 81 тыс. беженцев

С 9 декабря 2024 года, когда в Сирии в результате наступления оппозиции сменилась власть, из Турции на родину вернулось более 81 тыс. сирийцев, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. На сегодняшний день в Турции из 4,1 млн иностранцев остается 2,86 млн сирийских беженцев.

Как рассказал Али Ерликая журналистам, с 2017 года в Сирию добровольно вернулись 821 529 человек. Помимо сирийцев в Турции остаются 1,06 млн иностранцев с видом на жительство, 190 тыс. лиц — под международной защитой.

Последние годы на фоне углубления экономического кризиса турецкие граждане устраивали беспорядки, требуя ограничить приток сирийских беженцев (в Турции их почти в два раза больше, чем в Ливане и ЕС). По данным ООН, с сентября прошлого года в Сирию вернулось более полумиллиона беженцев, 200 тыс. из них — после отставки Башара Асада. Около 30% из миллионов сирийцев, живущих в странах Ближнего Востока, хотят вернуться в течение года.

Подробнее о сирийских беженцах — в материале «Ъ» «Погостили сирийцы — и хватит».

Лусине Баласян