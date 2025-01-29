На Кубани количество перевезенных электричками пассажиров выросло на 16%

В Краснодарском крае за 2024 год пригородными поездами перевезли 23 млн пассажиров. Это на 16% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Кубань по количеству перевезенных пассажиров пригородными поездами по СКЖД стала лидером. Второе место заняла Ростовская область — 9,9 млн пассажиров (+7%), третье — Ставропольский край — 6,5 млн (+3%), четвертое — Дагестан — 1,7 млн человек (+9%).

Наибольший рост пассажиропотока на пригородных направлениях СКЖД был в Северной Осетии—Алании — на 20%. В республике электрички перевезли 113 тыс. пассажиров.

Всего по СКЖД на пригородных направлениях в 2024 году было перевезено 41,5 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2023 году.

Татьяна Ручкина