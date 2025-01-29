В Ейске потушили крупный пожар в заброшенном здании

В Ейске 29 января произошел пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на ул. Шмидта. Полностью потушить огонь удалось в 14:50, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К моменту прибытия первых расчетов огонь охватил 200 кв. м. Первые сообщения о возгорании поступили в 13:47, а локализовать пламя удалось в 13:58. Открытое горение ликвидировали к 14:15.

В тушении участвовали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Пострадавших нет.

Нурий Бзасежев