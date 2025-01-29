В полиции Краснодара назвали причину ночного возгорания трамвая

Полиция Краснодара проводит проверку после пожара в трамвае, случившегося вечером 28 января на ул. Ставропольской. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 23:03. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь охватил 20 кв. м.

По данным правоохранителей, возгорание произошло самопроизвольно. В момент инцидента за рулем находилась водитель, которая услышала нехарактерный звук и вместе с ремонтным работником успела покинуть трамвай.

Предварительно причиной ЧП называют неисправность электропроводки. Пострадавших нет. Очевидцы в соцсетях писали, что огонь охватил технический вагон.

Анна Гречко