Вахитовский районный суд Казани заключил до 28 марта под стражу 38-летнюю местную жительницу, обвиняемую в серии мошенничеств с туристическими услугами. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский суд арестовал турагента по подозрению в мошенничестве на 150 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанский суд арестовал турагента по подозрению в мошенничестве на 150 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемая обманула нескольких клиентов, похитив более 150 тыс. руб. под предлогом оказания туристических услуг. Женщине предъявлены обвинения по пяти эпизодам мошенничества разной степени тяжести.

Суд принял во внимание, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, игнорировала вызовы правоохранительных органов и часто меняла место жительства.

Анар Зейналов