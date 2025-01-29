В Краснодаре будут судить лжеброкеров из Москвы и Сахалина

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего москвича Алексея Л. и его 25-летнего сообщника Владимира Ж. из Южно-Сахалинска, обвиняемых в причинении имущественного ущерба путем обмана (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По версии следствия, фигуранты, не имея опыта работы на валютном рынке, убеждали граждан инвестировать средства в доллары на биржах. По данным «Ъ-Кубань», Владимир Ж. обещал потерпевшим быстрый и легкий заработок, который, по его словам, позволит приобрести квартиру в центре города. Располагая к себе жертв, он предлагал им пройти специальное обучение, а также убеждал их оформить несколько потребительских кредитов в разных банках. В результате валютные сделки становились убыточными,граждане теряли свои деньги, а их личные кабинеты на биржах блокировались.

В результате действий обвиняемых 14 потерпевших лишились около 14,7 млн руб.

На время следствия одному из фигурантов избиралась мера пресечения в виде запрета определенных действий, второму – подписка о невыезде.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Лия Пацан