В Южном Судане 18 человек погибли при крушении самолета

В Южном Судане разбился пассажирский самолет. 18 человек погибли, трое находятся в критическом состоянии, передает радио Miraya (принадлежит миссии ООН) в соцсети X.

Самолет с 21 пассажиром и членами экипажа потерпел крушение при вылете с нефтяного месторождения Юнити. Среди погибших — два пилота. Причина крушения не уточняется.

Источник Eye Radio сообщил, что погибло не меньше 19 человек. Утверждается, что в самолете летели инженеры, в том числе два гражданина Китая и гражданин Индии. Очевидец рассказал радиостанции, что самолет упал примерно через десять минут после взлета.