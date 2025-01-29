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Татарстанца обвиняют в причинении тяжкого вреда матери, повлекшего ее смерть

В Татарстане 66-летний житель Мамадыша предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью 85-летней матери, повлекшего ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, 15 мая 2010 года, будучи нетрезвым, на почве внезапной личной неприязни мужчина нанес своей 85-летней матери несколько ударов по разным частям тела. В результате чего женщина скончалась на месте.

Проведенные на тот момент следственные мероприятия не позволили установить личность того, кто совершил преступление. При этом мужчина заявил, что в момент, когда было совершено преступление, он находился на работе.

После расследования преступлений прошлых лет следователями и сотрудниками МВД были получены сведения, которые позволили установить личность фигуранта. Причастность к совершению преступления мужчина полностью признал и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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