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На Кубани стоимость лекарств за год выросла на 24,5%

В январе—ноябре 2024 года в Краснодарском крае стоимость лекарств выросла на 24,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 381 руб. за упаковку. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу отраслевой аналитической компании DSM Group.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Объем продаж лекарств на Кубани за неполный 2024 год вырос на 20%. За 11 месяцев аптеки продали препараты на 56,9 млрд руб. При этом количество проданных упаковок сократилось на 3%, до 149,1 млн пачек.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что сейчас потребители предпочитают более дорогие, эффективные лекарства и упаковки большого объема. «Если 20 лет назад самым популярным болеутоляющим был анальгин, а главным средством при расстройствах ЖКТ — активированный уголь, сегодня такие лекарства на задворках рейтингов»,— сказал эксперт.

В Краснодаре в 2024 году спрос на противовирусные средства и препараты для укрепления иммунитета — иммуностимуляторы, витамины, а также маски и антисептики — год к году вырос на 8%. Объем продаж антидепрессантов в крае вырос на 43%. Таких препаратов за год кубанцы приобрели на 528 млн руб.

Татьяна Ручкина

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