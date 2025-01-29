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Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Новоизмайловском

Авария с участием 12-летнего мальчика произошла возле дома № 45 по Новоизмайловскому проспекту утром 29 января. По факту случившегося полиция проводит проверку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным главка, около восьми часов утра 55-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser сбила школьника — ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в результате ночного ДТП на Лесном проспекте погибли два человека.

Дарья Астанина

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