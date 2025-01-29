Жителя Горячего Ключа будут судить за нападение с ножом на знакомых

В Туапсе перед судом предстанет житель Горячего Ключа, обвиняемый в причинении вреда здоровью знакомым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, вечером 21 сентября 2024 года фигурант со своей супругой и компанией новых знакомых были в лесу села Индюк в Туапсинском районе. Там они пили алкоголь, и в какой-то момент мужчина начал ссору с новыми знакомыми из-за ревности к своей супруге. Фигурант ударил ножом в спину знакомой, трем мужчинам причинил колото-резаные ранения.

Следственный отдел по Туапсе завершил расследование уголовного дела в отношении туриста. Его обвиняют в причинении различной степени тяжести вреда здоровью трех мужчин и женщины (п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 112, п. «з» ч. 2 ст. 112, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Татьяна Ручкина