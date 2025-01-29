Краснодарская таможня пресекла контрабанду наркотиков из ОАЭ

Сотрудники Краснодарской таможни пресекли контрабанду наркотического и сильнодействующего веществ, отправленных посылкой из ОАЭ жителю Динского района. Запрещенные вещества выявили после проверки полученной оперативной информации, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южное таможенное управление Фото: Южное таможенное управление

Во время получения посылки в отделении почты мужчину задержали сотрудники таможни. В почтовом отправлении на его имя было 40 блистеров по 15 капсул с надписью «Pregabalin Capsules IP 300 mg». Препараты были упакованы фабричным способом. Также в посылке было 10 фольгированных упаковок по 10 таблеток с надписью «Modafinil Tablets IP Modafinil». Экспертиза подтвердила содержание в лекарствах 32 граммов наркотического средства модафинил и 180 граммов сильнодействующего вещества прегабалин, перемещение которых запрещено.

Отдел дознания Краснодарской таможни в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере) и ч. 1.1 ст. 226.1. УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС). Дело передали в ОМВД России по Динскому району для проведения расследования. Кубанцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Татьяна Ручкина