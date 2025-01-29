С ценностями по пути!

В порту Тамань каждая встреча начинается с обсуждения примеров безопасного, командного и хозяйственного поведения

С 2025 года каждая встреча и совещание с участием 10 и более сотрудников ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань, начинается с Контакта по ценностям. Это короткая и актуальная для присутствующих информация (3–5 минут) от лица любого участника встречи о событии на работе, которое демонстрирует проявление безопасного, командного, хозяйственного или нацеленного на развитие и результат поведения в соответствии с одной из пяти ценностей компании: Безопасность, Команда, Хозяйственность, Развитие, Результативность. Данный вид контакта является ноу-хау ОТЭКО, направленным на более успешное внедрение ценностных установок и формирование единого культурного и делового корпоративного кода среди всех сотрудников компании.

Контакт по ценности проводится устно в виде небольшой истории с обязательным выводом, который подчеркивает ролевое проявление поведения ценности или, наоборот, антиповедение, что будет уроком из данной истории и поможет предотвратить аналогичные ситуации. Обучение алгоритму Контакта по ценности за три месяца прошли 247 руководителей различных производственных и административных участков.

Например, приверженность ценности «Команда» проявляется в том, что работник налаживает сотрудничество и открыто обменивается информацией как внутри своей команды, так и с коллегами из других подразделений. «Результативность» же проявляется в стремлении пересмотреть давно знакомый процесс, найти новый подход к работе и добиться лучших результатов. Краткий рассказ о подобных конкретных действиях и является Контактом по ценности.

«Непрерывную работу грузовых терминалов ОТЭКО в порту Тамань обеспечивают более 10 тысяч человек. И это люди не просто разных специальностей — от юристов до энергетиков, от проектировщиков до докеров-механизаторов — все они с разным жизненным и корпоративным опытом, устоявшимися привычками, отношением к различным ситуациям. Поэтому цель Контакта по ценностям — сформировать общую корпоративную культуру на едином ценностном фундаменте, чтобы максимальный результат достигался в комфортной деловой обстановке и с уважением ко вкладу каждого в общее дело,— обращает внимание директор по персоналу и административным вопросам Галина Седова.— При этом с помощью этого инструмента мы стремимся не просто декларировать приверженность корпоративным ценностям, но вкладываем в руки сотрудников доступное средство для доведения до коллег примеров ожидаемого конструктивного поведения, поощрения за сотрудничество и корректировки тех или иных действий, если в этом есть необходимость».

Контакт по ценности развивает и дополняет другой инструмент коммуникации ОТЭКО, Контакт по безопасности, которым сотрудники открывают каждое совещание с 2022 года. Тем не менее, Контакт по ценности «Безопасность» не дублирует Контакт по безопасности, так как его цель не в анализе нарушений охраны труда и принятых мер, а в анализе поведения сотрудника и руководителя в соответствии с ценностной моделью. Например, с точки зрения ценности «Безопасность» руководитель не просто останавливает небезопасное выполнение работ, но проводит беседу и влияет на поведение сотрудника, побуждая задуматься, зачем ему при выходе на производственную площадку следует отдавать безопасности труда безусловный приоритет.