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В 2025 году на ежемесячную выплату учителям в Татарстане выделили 3,3 млрд руб

В 2025 году в Татарстане на ежемесячную выплату учителям за классное руководство выделили 3,3 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

Средства запланировано выделить в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники», выплаты затрагивают классных руководителей школ и колледжей.

Из общей запланированной суммы на ежемесячные выплаты классных руководителей школ пойдет 3 млрд руб., а на выплаты педагогам, занятым классным руководством в колледжах, — 285,8 млн руб.

Артём Дергунов

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