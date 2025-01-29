Чувашия попала в ТОП-5 регионов РФ по темпам прироста турпотока

По итогам 2024 года Чувашия попала в топ-5 регионов России по темпам прироста туристического потока. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики Олега Николаева.

В 2024 году Чувашию посетили около 991 тыс. человек. По предварительным данным, в прошлом году показатель турпотока увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом.

Уточняется, что за 3 года среди регионов Приволжского федерального округа Чувашия поднялась на две строчки в рейтинге по показателю «Туристический поток» и на три позиции по показателю «Количество размещенных в коллективных средствах размещения».

С 1 января 2025 года в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском муниципальном округе был введен туристический налог. Как стало известно «Ъ Волга-Урал», решение приняли в связи с ограниченностью доходов местных бюджетов муниципалитетов, необходимостью развития туристической инфраструктуры и сосредоточенностью туристического потока в Чебоксарской агломерации.

По предварительным данным, в бюджеты муниципалитетов может поступить около 40 млн руб. Ранее сообщалось, что турпоток в республику к 2030 году увеличится до 1,5 млн туристов.

Диана Соловьёва